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مذكرة تفاهم بين إسرائيل ومصر والاتحاد الأوروبي لبدء تصدير الغاز إلى دول التكتل

الإثنين 30 مايو 2022 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
مذكرة تفاهم بين إسرائيل ومصر والاتحاد الأوروبي لبدء تصدير الغاز إلى دول التكتل



القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار، الإثنين، أن تل أبيب ستوقع مذكرة تفاهم خلال الأسابيع المقبلة، مع مصر والاتحاد الأوروبي، لتصدير الغاز إلى دول التكتل.

وذكرت الهرار في مؤتمر صحفي نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن “فرق العمل الإسرائيلية والأوروبية تعمل بالفعل على التعاون في مجال الغاز”، دون كشف مزيد من التفاصيل.

وتطمح إسرائيل إلى تسويق الغاز نحو أوروبا خلال الفترة المقبلة، بعد أن اقتصر التسويق الحالي للغاز على دول مصر والأردن.

وأعلنت الهرار عن إطلاق مناقصة جديدة للتنقيب عن الغاز استعدادا للتصدير إلى أوروبا، وقالت: “قررنا نشر المناقصة الجديدة في ضوء الطلب على الموارد الإسرائيلية من أوروبا عقب حرب روسيا وأوكرانيا”.

ولفتت الوزيرة إلى أن تلبية احتياجات الاقتصاد الإسرائيلي، ستبقى على رأس أولوياتها، لكن “من الصعب تفويت الفرصة التي سنحت”، وفق تعبيرها.

وتابعت: “وفقا للخطة، سيتم تدفق الغاز عبر أنابيب من إسرائيل إلى مصر ومن هناك سيتم تدفقه ونقله إلى أوروبا، كل هذا الإجراء ممول من قبل المصدرين”.

ويبحث الاتحاد الأوروبي عن مصادر بديلة للغاز الروسي، والذي تحاول دول التكتل خفض الاعتماد عليه كمصدر رئيس للطاقة.

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