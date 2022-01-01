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حكمان من غزة يشاركان في بطولة "غرب آسيا"

الإثنين 30 مايو 2022 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
حكمان من غزة يشاركان في بطولة "غرب آسيا"



غزة / سما /

رشّح الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, حكمين من قطاع غزة, لإدارة لقاءات بطولة "غرب آسيا" التاسعة للناشئين.

وتجري منافسات البطولة في العاصمة الأردنية "عمان", خلال الفترة من 22-30 يونيو القادم, بمشاركة العديد من المنتخبات العربية, أبرزهم فلسطين.

وذكر اتحاد القدم, أن الحكمين الدوليين محمد أبو شهلا "ساحة", ومحمد خطاب "مساعد", سيظهران في منافسات "غرب آسيا".

ويعدّ أبو شهلا وخطاب من الحكام المميزين في قطاع غزة, إذ سبق لهما إدارة العديد من اللقاءات الجماهيرية المهمة في مختلف منافسات الدوري هذا الموسم.

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