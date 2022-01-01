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فيديو.. الشجاعية يقفز لصدارة الممتازة.. وانتصار قاتل للزوايدة

الإثنين 30 مايو 2022 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. الشجاعية يقفز لصدارة الممتازة.. وانتصار قاتل للزوايدة



غزة / سما /

حقق اتحاد الشجاعية فوزا متوقعا على نظيره الأهلي الفلسطيني (3-1), ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل ثلاثية "المنطار" محمود سلمي (40), وأحمد حرارة (47), وعلاء عطية (75), بينما أحرز هدف الأهلي الوحيد محمد بركات من ركلة جزاء (94).

ورفع "المنطار" رصيده إلى 35 نقطة في المركز الأول مؤقتا, وبقي رصيد الأهلي 17 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

شباب الزوايدة – نماء (2-1)

وفي الدرجة الأولى, قلب شباب الزوايدة الطاولة على منافسه نماء بعدما حوّل تأخره (0-1) إلى فوز قاتل (2-1).

وتقدم نماء بهدف عبر فادي عساف (6), قبل أن يردّ الزوايدة بهدفين عن طريق محمد فروانة (55), ومحمد حسونة (88).

ورفع الفائز رصيده إلى 39 نقطة في الصدارة, وبقي رصيد الخاسر 28 نقطة في المركز السادس.
 

#اتحاد الشجاعية #الممتازة #شباب الزوايدة #الأهلي #نماء

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