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فوز ثأري للصداقة على خدمات جباليا بدوري الطائرة

الإثنين 30 مايو 2022 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
فوز ثأري للصداقة على خدمات جباليا بدوري الطائرة



غزة / سما /

حقق الصداقة فوزا ثأريا على خدمات جباليا (3-0), ضمن منافسات الجولة الثالثة من المربع الذهبي لدوري "جوال" لكرة الطائرة.

وسيطر الصداقة على مجريات المباراة, ليحسم الأشواط الثلاثة لمصلحته بواقع (25-22)، و(25-16)، و(25-19).

ويعدّ الفوز أكبر ردّ للصداقة على خسارته أمام منافسه خدمات جباليا (1-3) في نصف نهائي بطولة "وطن واحد".

ورفع الصداقة رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة, وبقي رصيد خدمات جباليا 5 نقاط في المركز الثاني.

وفي لقاء آخر, تفوق نماء على نظيره شباب جباليا (3-2), ليصبح رصيد الفريقين نقطتين في المركزين الثالث والرابع تواليا.

#الصداقة #خدمات جباليا #دوري الطائرة

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