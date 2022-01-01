فوز ثأري للصداقة على خدمات جباليا بدوري الطائرة

غزة / سما /

حقق الصداقة فوزا ثأريا على خدمات جباليا (3-0), ضمن منافسات الجولة الثالثة من المربع الذهبي لدوري "جوال" لكرة الطائرة.



وسيطر الصداقة على مجريات المباراة, ليحسم الأشواط الثلاثة لمصلحته بواقع (25-22)، و(25-16)، و(25-19).



ويعدّ الفوز أكبر ردّ للصداقة على خسارته أمام منافسه خدمات جباليا (1-3) في نصف نهائي بطولة "وطن واحد".



ورفع الصداقة رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة, وبقي رصيد خدمات جباليا 5 نقاط في المركز الثاني.



وفي لقاء آخر, تفوق نماء على نظيره شباب جباليا (3-2), ليصبح رصيد الفريقين نقطتين في المركزين الثالث والرابع تواليا.