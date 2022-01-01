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ليفربول يحدد سعر ساديو ماني لبايرن ميونخ

الإثنين 30 مايو 2022 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يحدد سعر ساديو ماني لبايرن ميونخ



وكالات / سما /

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن السعر الذي حدده ليفربول للموافقة على بيع المهاجم السنغالي ساديو ماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وألمح ساديو ماني إلى رحيله عن ليفربول هذا الصيف، عقب خسارة الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، حيث قام بشكر الجماهير والمدرب يورجن كلوب، وفسّرت وسائل الإعلام هذه التصريحات بأنها رسالة وداعية.

وينتهي عقد ساديو ماني مع ليفربول في صيف 2023، ورغم وجود مفاوضات بين الطرفين لتجديد العقد، لكن اللاعب فاجأ إدارة النادي بالقرار الذي اتخذه مؤخراً.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن رحيل ماني عن صفوف ليفربول أصبح حتمياً، حيث أن إدارة النادي لن تتمكن من الوقوف في وجه رغبة اللاعب، لأنه سيرحل بصفقة مجانية في الصيف التالي.

ويعد بايرن ميونخ أبرز المهتمين بالحصول على خدمات ساديو ماني، لكن ليفربول يرفض التخلي عنه بأقل من 35 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 41 مليون يورو.

يذكر أن ساديو ماني قدم أداء مميز للغاية هذا الموسم، وكان مرشحاً للفوز بجائزة الكرة الذهبية، لكن بعد خسارة ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا، أصبح كريم بنزيما يحلق وحيداً في صدارة المشهد.

#ليفربول #ساديو ماني

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