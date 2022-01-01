مسيرات استفزازية للمستوطنين بالضفة وسط اعتداءات على المواطنين

رام الله / سما /

نظم مئات المستوطنين، اليوم الإثنين، مسيرات أعلام استفزازية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر صحفية، بأن مئات المستوطنين من مستوطنة "ايتمار" نظموا مسيرة أعلام استفزازية، وتوجهوا من "معبر" بلدة عورتا إلى حاجزة حوارة جنوب نابلس، ما أدى إلى إعاقة تنقل المواطنين.

وهاجم مستوطنون مدرسة عوريف الثانوية جنوب نابلس.

ونظم مستوطنون من مستوطنة "كريات أربع" مسيرة أعلام استفزازية، وتوجهوا نحو حارة جابر في الخليل.

وأفادت مصادر صحفية، بأن المستوطنين اقتحموا الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.