  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مسيرات استفزازية للمستوطنين بالضفة وسط اعتداءات على المواطنين

الإثنين 30 مايو 2022 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرات استفزازية للمستوطنين بالضفة وسط اعتداءات على المواطنين



رام الله / سما /

 نظم مئات المستوطنين، اليوم الإثنين، مسيرات أعلام استفزازية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر صحفية، بأن مئات المستوطنين من مستوطنة "ايتمار" نظموا مسيرة أعلام استفزازية، وتوجهوا من "معبر" بلدة عورتا إلى حاجزة حوارة جنوب نابلس، ما أدى إلى إعاقة  تنقل المواطنين.

وهاجم مستوطنون مدرسة عوريف الثانوية جنوب نابلس.

ونظم  مستوطنون من مستوطنة "كريات أربع" مسيرة أعلام استفزازية، وتوجهوا نحو حارة جابر في الخليل.

وأفادت مصادر صحفية، بأن المستوطنين اقتحموا الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.

الأكثر قراءة اليوم

كان 11: "صمت مطبق" من كتائب القسام على "مسيرة الأعلام"

انطلاق "مسيرة الأعلام" بمشاركة المتطرف بن غفير وبينيت يصدر تعليماته (شاهد)

هرتسوغ: نحن جاهزون لأي سيناريو..وغانتس: سنرد بقوة اذا لزم الأمر وهذا ما طالب به بن غفير

هنية يرفض إعطاء ضمانات لرد الفعل ويؤكد أن ما جرى في القدس والأقصى "لن يُغتفر"

علم فلسطين يرفرف في سماء باب العامود (شاهد)

بينيت مهددا: انتهى عهد حصانة النظام الإيراني

اعتقالات واعتداءات على المقدسيين في باب العمود (صور وفيديو)

الأخبار الرئيسية

اشتية: ما جرى في القدس تحول كبير وخطير في حلقة الصراع واسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء

لماذ فضلت المقاومة التروّي ولماذا تحفظ الجهاد على عدم الرد؟

صحيفة إسرائيلية: إدارة بايدن تراجعت عن فكرة إعادة فتح القنصلية للفلسطينيين وهذا ما سيحدث ..

ماذا أبلغت فصائل المقاومة الوسيط المصري بعد ما حدث بالأمس في الأقصى؟

"مسيرة الأعلام"..هل نجحت المقاومة في إدارة المعركة مع الاحتلال ؟

الاتصالات الفلسطينية