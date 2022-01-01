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ليفاندوفسكي يؤكد رحيله ويعلق على إمكانية انتقاله لبرشلونة

الإثنين 30 مايو 2022 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليفاندوفسكي يؤكد رحيله ويعلق على إمكانية انتقاله لبرشلونة



وكالات / سما /

أكد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مجدداً رغبته بالرحيل عن بايرن ميونخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. مشيراً إلى أنه سيعطي المزيد من المعلومات عن وجهته الجديدة في قادم الأيام.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها ليفاندوفسكي رغبته بالرحيل، فقد أوضح في أكثر من مناسبة أنه لن يجدد عقده مع بايرن ميونخ، ويرغب في خوض تجربة جديدة قبل انتهاء مسيرته الاحترافية.

وصرّح العديد من المسؤولين في بايرن ميونخ بأنه لا يوجد أي نية لبيع ليفاندوفسكي في الصيف المقبل، رغم أن عقده سينتهي بعد عام واحد فقط، مما يعني أنه سيرحل بصفقة مجانية في صيف 2023.

كما أوضح ليفاندوفسكي أن برشلونة ضمن الخيارات المتاحة بالنسبة له، لكنه رفض إعطاء المزيد من المعلومات حول وجهته القادمة. واكتفى بتأكيد رحيله عن بايرن ميونخ.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو “سيأتي الوقت لتقديم المزيد من المعلومات، قريباً سأكون قادراً على التحدث بشكل أكبر”.

وبسؤاله عن ارتباطه بالانتقال إلى برشلونة، أجاب “الأمر يعتمد على عدة عوامل. أعتقد أن وضعي واضح ولا جدوى من الحديث عنه. من الصعب أن ألعب في بايرن ميونخ الموسم القادم”.

#ليفاندوفسكي #برشلونة #بايرن ميونخ

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