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نوتينجهام يعود من جديد للدوري الإنجليزي

الإثنين 30 مايو 2022 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
نوتينجهام يعود من جديد للدوري الإنجليزي



وكالات / سما /

نجح فريق نوتينجهام فورست في العودة من جديد لمُنافسات الدوري الإنجليزي المُمتاز “البريميرليج”، وذلك بعد التغلب على هادرسفيلد تاون بهدفٍ دون رد.

وجاء تأهل نوتينجهام بعد الفوز على مُنافسه في المُباراة النهائية للمُلحق التأهيلي لفرق دوري الدرجة الثانية “الشامبيونشيب”، وأقيم اللقاء على أرض ملعب ويمبلي التاريخي في العاصمة البريطانية لندن.

وجاء فوز الفريق ذو التقاليد الكبيرة بعد الفوز على هادرسيفيلد بهدفٍ سجله ليفي كولويل في الدقيقة 43 بالخطأ في مرمى فريق، وحاول المُنافس العودة في النتيجة دون أن ينجح في ذلك.

وعاد نوتينجهام للدوري الإنجليزي المُمتاز للمرة الأولى منذ هبوطه لدوري الدرجة الثانية بعد أن حل أخيراً في جدول الترتيب في موسم 1998/ 1999.

يُذكر أن نوتينجهام كان قد فاز بلقب الدوري الإنجليزي مرة، فضلاً عن بطولة أوروبا للأندية البطلة (دوري الأبطال حالياً) مرتين، وهو النادي الأوروبي الوحيد الذي يملك ألقاباً قارية أكثر من لقب الدوري المحلي في بلاده.

وحقق النادي أيضاً لقب كأس الاتحاد الإنجليزي مرة، ولقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المُحترفة 4 مرات، فضلاً عن السوبر الأوروبي مرة، والسوبر الإنجليزي (الدرع الخيرية) مرة واحدة.

#الدوري الإنجليزي #نوتينجهام #البريميرليج

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