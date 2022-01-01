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جماهير ريال مدريد غاضبة من كريستيانو رونالدو

الإثنين 30 مايو 2022 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير ريال مدريد غاضبة من كريستيانو رونالدو



وكالات / سما /

أعرب العديد من عشاق ريال مدريد عن غضبهم من أسطورة النادي كريستيانو رونالدو، بسبب عدم تهنئة الفريق على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر.

وحقق ريال مدريد الفوز على ليفربول في المباراة النهائية بهدف نظيف، أحرزه المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور. وشهدت المباراة تألق ملفت للحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي تصدى للعديد من الفرص الخطيرة.

واحتفل العديد من أساطير ريال مدريد بتتويج ريال مدريد بلقب دوري الأبطال، على رأسهم سيرجيو راموس، مسعود أوزيل، الظاهرة رونالدو، زين الدين زيدان، راؤول جونزاليس، روبيرتو كارلوس ..الخ.

لكن الملفت للانتباه، أن كريستيانو رونالدو لم يهنئ فريقه السابق بأي منشور عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي أثار غضب فئة كبيرة من جماهير ريال مدريد.

غضب عشاق الريال من رونالدو مبرر جداً، لأننا نتحدث عن الهداف التاريخي للنادي، وأفضل لاعب دافع عن قميص ريال مدريد من بين جميع الأجيال، وبالتالي تجاهله لهذا الإنجاز يعد تصرفاً سلبياً إلى حدٍ ما.

وتعرض رونالدو للعديد من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ذلك، حتى أن البعض فسّر تصرفه بأنه مستاء من تحقيق بعض اللاعبين في ريال مدريد 5 ألقاب لدوري الأبطال، ومعادلتهم لإنجازه الفريد.

#كريستيانو رونالدو #ريال مدريد #دوري أبطال أوروبا

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