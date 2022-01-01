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هل ينوي اشتية الاستقالة؟.. وماذا عن وزير المالية "شكري بشارة"؟

الإثنين 30 مايو 2022 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل ينوي اشتية الاستقالة؟.. وماذا عن وزير المالية "شكري بشارة"؟



رام الله / سما /

 نفت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم الاثنين، أن يكون رئيس الوزراء محمد اشتية ينوي الاستقالة من منصبه خلال الأيام القليلة المقبلة.


وأكدت المصادر في حديث لصحيفة "القدس" المحلية أن رئيس الوزراء سيواصل مهامه بشكل طبيعي طالما استمر تكليفه بذلك.

كما أكدت المصادر أن وزير المالية شكري بشارة لم يستقيل ولا زال على رأس عمله، وأنه يشارك منذ هذا الصباح في اجتماع وزاري بشكل اعتيادي.


وقالت المصادر، إن الأزمات التي تواجهها الحكومة وخاصة على الصعيد المالي لا زالت كبيرة، ولكنها مصرة على تفكيك هذه الأزمات من خلال خطوات تتخذها بالتنسيق مع الرئاسة الفلسطينية.

وكانت ترددت أنباء هذا الصباح عن نية اشتية الاستقالة لأسباب مختلفة، فيما ذكرت أن بشارة استقال منذ أيام.

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