هنري: بنزيما فاز فعلاً بالكرة الذهبية

وكالات / سما /

طلب الأسطورة الفرنسية تيري هنري من مجلة فرانس فوتبول الشهيرة إغلاق التصويت على جائزة الكرة الذهبية لعام 2022، وذلك لأن كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد يحلق وحيداً في صدارة المشهد.

وتوّج بنزيما بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في مسيرته، وذلك بعد فوز ريال مدريد على ليفربول بهدف نظيف في المباراة النهائية، التي شهدت تألق ملفت للحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وبصم كريم بنزيما على موسم استثنائي، حيث فاز بلقب هداف دوري الأبطال برصيد 15 هدفاً، وتوّج أيضاً بلقب هداف الدوري الإسباني بواقع 27 هدفاً. كما أنه قدّم 14 تمريرة حاسمة ترجمت إلى أهداف في المسابقتين.

وكان محمد صلاح وساديو ماني ثنائي ليفربول أبرز المنافسين لكريم بنزيما على جائزة الكرة الذهبية هذا العام، لكن بعد أن تمكن ريال مدريد من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، أصبحت فرصهما معدومة تماماً بتحقيق الجائزة.

ويرى تيري هنري أن بعد فوز ريال مدريد بلقب دوري الأبطال، لم يعد هناك أي مشكك بأحقية مواطنه بنزيما بالكرة الذهبية، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي داعٍ لفتح باب التصويت، لأن الأمور محسومة بالفعل.

وقال تيري هنري في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية “أريد فقط أن أقول شيئاً لفرانس فوتبول أو لمن يصوت، أغلقوا باب التصويت، فاز بنزيما بالكرة الذهبية فعلاً، وداعاً”.