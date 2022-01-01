  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"لافروف" يعلق على أنباء مرض "بوتين"

الإثنين 30 مايو 2022 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"لافروف" يعلق على أنباء مرض "بوتين"



وكالات

نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الاثنين، الأنباء المتداولة بشأن مرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال لافروف، لقناة "تي في 1" الفرنسية، تعقيبًا على هذه الأنباء: "لا أظن أنه يمكن لغير المجانين رؤية أعراض مرض ما في الرئيس بوتين".

وأكد أن الرئيس بوتين يظهر يوميًا أمام الجمهور، ويمكن مشاهدته على شاشة التلفزيون.

وأضاف "الإمكانيات المتاحة يوميًا لمشاهدة الرئيس بوتين تدحض مزاعم مرضه".

وكانت صحيفة تايمز البريطانية قالت إن بوتين مصاب بسرطان الدم، وخضع لعملية جراحية في ظهره مرتبطة بالمرض.

الأكثر قراءة اليوم

كان 11: "صمت مطبق" من كتائب القسام على "مسيرة الأعلام"

خطوة باتجاه التطبيع .. إسرائيل تدرس الموافقة على طلب سعودي

انطلاق "مسيرة الأعلام" بمشاركة المتطرف بن غفير وبينيت يصدر تعليماته (شاهد)

هرتسوغ: نحن جاهزون لأي سيناريو..وغانتس: سنرد بقوة اذا لزم الأمر وهذا ما طالب به بن غفير

علم فلسطين يرفرف في سماء باب العامود (شاهد)

بينيت مهددا: انتهى عهد حصانة النظام الإيراني

اعتقالات واعتداءات على المقدسيين في باب العمود (صور وفيديو)

الأخبار الرئيسية

لماذ فضلت المقاومة التروّي في ردّ الفعل على ما حدث في مسيرة الاعلام ؟

صحيفة إسرائيلية: إدارة بايدن تراجعت عن فكرة إعادة فتح القنصلية للفلسطينيين وهذا ما سيحدث ..

ماذا أبلغت فصائل المقاومة الوسيط المصري بعد ما حدث بالأمس في الأقصى؟

"مسيرة الأعلام"..هل نجحت المقاومة في إدارة المعركة مع الاحتلال ؟

هنية يرفض إعطاء ضمانات لرد الفعل ويؤكد أن ما جرى في القدس والأقصى "لن يُغتفر"

الاتصالات الفلسطينية