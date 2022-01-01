"لافروف" يعلق على أنباء مرض "بوتين"

وكالات

نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الاثنين، الأنباء المتداولة بشأن مرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال لافروف، لقناة "تي في 1" الفرنسية، تعقيبًا على هذه الأنباء: "لا أظن أنه يمكن لغير المجانين رؤية أعراض مرض ما في الرئيس بوتين".

وأكد أن الرئيس بوتين يظهر يوميًا أمام الجمهور، ويمكن مشاهدته على شاشة التلفزيون.

وأضاف "الإمكانيات المتاحة يوميًا لمشاهدة الرئيس بوتين تدحض مزاعم مرضه".

وكانت صحيفة تايمز البريطانية قالت إن بوتين مصاب بسرطان الدم، وخضع لعملية جراحية في ظهره مرتبطة بالمرض.