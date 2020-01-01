اسرائيل والإمارات توقعان غدا اتفاقية للتجارة الحرة في دبي

القدس المحتلة / سما /

قالت وزارة اقتصاد الاحتلال، اليوم الإثنين، إن "إسرائيل" والإمارات ستوقعان اتفاقية للتجارة الحرة في دبي غدا الثلاثاء.

وأضافت الوزارة أنه "سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على 96 بالمئة من المنتجات، بما في ذلك المنتجات الغذائية والزراعية ومستحضرات التجميل والمعدات الطبية والأدوية، وتشمل الاتفاقية أيضا اللوائح التنظيمية والجمارك والخدمات والمشتريات الحكومية".

كان الاحتلال والإمارات اختتما مفاوضات بشأن هذه الاتفاقية في الأول من نيسان/أبريل الماضي.

وذكرت وزارة اقتصاد الاحتلال، في بيان آنذاك، أن "الاتفاق يشمل اللوائح التنظيمية والجمارك والخدمات والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية وسيسري بعد توقيع وزيري اقتصاد البلدين على الاتفاق والتصديق عليه“.

وبدأت العلاقات الرسمية بين الإمارات والاحتلال في 2020 ضمن اتفاقيات إبراهيم التي تمت بوساطة أمريكية وشملت أيضا البحرين والمغرب.