منتدى الإعلاميين يدين الاعتداءات بحق الصحفيين بالقدس

غزة / سما /

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بشدة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين بحق الصحفيين أثناء تغطية الأحداث في مدينة القدس المحتلة.

وأوضح المنتدى في بيان له، أنه في سياق مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية على الصحفيين، فقد عرقل جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين يوم الأحد 29 مايو 2022 عمل الطواقم الصحفية في تغطية الأحداث بمدينة القدس المحتلة، وتم التشويش على الزميلة الصحفية هناء محاميد.

كما أشار البيان إلى أنه تم الاعتداء على الزميل الصحفي وهبي مكة والزميل الصحفي محمد عبد ربه مراسل صحيفة العربي الجديد في مدينة القدس المحتلة، حيث تم استهدافه بغاز الفلفل الحارق ما أدى إلى إصابته بحروق.

وسبق ذلك، اعتداء مجموعة من المستوطنين على الصحفي عبد القادر قباجة ليل السبت الماضي، حيث حطموا زجاج سيارته قرب مدخل البيرة الشمالي، وثفعربدوا بحماية جيش الاحتلال على الصحفيين أثناء تغطيتهم الأحداث في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وقال البيان، "مجدداً، تسفر قوات الاحتلال الإسرائيلي عن وجهها القبيح بتعمد استهداف الصحفيين والإمعان بذلك كعادتها في كل محطة من محطات عدوانها السافر على المسجد الأقصى المبارك وشعبنا الفلسطيني الأعزل، مؤكدة بذلك استخفافها بالقوانين الدولية والأعراف والمواثيق الإنسانية التي كفلت حرية العمل الصحفي وحماية الصحفيين لاسيما في مناطق النزاع".

وأضاف "إن هذه الاعتداءات تثير بذلك الأسئلة المرة عن جدوى هذه القوانين والأعراف في ظل سجل الاحتلال الحافل بالجرائم والانتهاكات بحق الصحفيين ووسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية، والتي كان أبشعها مؤخراً اغتيال الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة".

في ذات السياق، جدد المنتدى دعوته للمنظمات الدولية وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ومنظمة مراسلون بلا حدود للضرورة بذل أقصى جهودهم للجم عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين الفلسطينيين وتوفير الحماية اللازمة لهم وتمكينهم من أداء واجبهم المهني بعيداً عن كل أشكال الترهيب والعدوان الإسرائيلي.

ووجه منتدى الإعلاميين الفلسطينيين التحية والتقدير لفرسان الإعلام الفلسطيني الذين يواصلون دورهم بكل ثبات وبسالة وتحدي للاحتلال وعنصريته وقمعه، ليدعوهم لمزيد من التحدي والاجتهاد في نقل صورة واقع انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي وفضح وجهه القبيح للعالم أجمع، ومواصلة درب شهداء الحركة الإعلامية الفلسطينية وفرسانها القابعين خلف سجون الاحتلال، وإظهار الصور المشرقة لتصدي شعبنا الفلسطيني لاقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك.