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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الإثنين 30 مايو 2022 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الإثنين، التنديد الرسمي والشعبي، بانتهاكات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى، والاعتداء على المواطنين والطواقم الصحفية خلال ما يسمى "مسيرة الأعلام".

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يهاتف والد الشهيد الطفل زيد غنيم معزيا

- أبو ردينة رد على تصريحات بينيت: القدس عاصمة دولة فلسطين

- اشتية: القدس عاصمتنا الأبدية وهي مدينة محتلة ولن تصنع غطرسة القوة سيادة عليها

* "الأيام":

- الرئاسة: القدس بمقدساتها ليست للبيع والسلام لن يكون بأي ثمن

- الملك عبد الله: الأردن جزء من تحركات دبلوماسية مقبلة بالمنطقة

- عشرات الإصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين عمت الضفة

- المقدسيون يتصدون لاقتحامات المستوطنين للمدينة والأقصى

- الاحتلال يبقي حالة التأهب في صفوف قواته

- أعلام فلسطين ترفرف في الضفة والقطاع

- مشروع قانون إسرائيلي يمنع رفع أعلام فلسطين بالجامعات

- الحكومة الإسرائيلية: يجب إخلاء "حومش" دون تدخل قضائي

* "القدس":

- الاحتلال يستبيح الأقصى

- ردود فعل منددة بانتهاكات الاحتلال

- إصابات خلال قمع مسيرات بالضفة

- مسيرات اعلام في محافظات الوطن

- الجيش الروسي يتقدم في دونباس

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