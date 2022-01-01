  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المعتقلان عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام

الإثنين 30 مايو 2022 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يواصل المعتقلان خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا في الخليل إضرابه عن الطعام لليوم الـ89، ورائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال غرب مدينة القدس لليوم الـ54، رفضا لاعتقالهما الإداري.

وكانت سلطات الاحتلال، قد أعادت المعتقل عواودة قبل أسبوع مجددا إلى سجن "عيادة الرملة"، رغم وضعه الصحي الخطير جدا، وذلك بعد يوم من قرار المحكمة "العليا" الإسرائيلية بنقله إلى المستشفى بشكل عاجل، نظرا لحالته الصحية الحرجة.

ويعاني عواودة من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودُوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

وتتعمد إدارة معتقلات الاحتلال نقل عواودة بشكل متكرر إلى المستشفيات المدنية، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة تتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة.

كما يواصل المعتقل ريان، إضرابه عن الطعام لليوم الــ52 على التوالي، في عزله الانفرادي في سجن "عوفر"، ويعاني من آلام في الرأس والمفاصل وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك.

#خليل عواودة #الاعتقال الإداري

الأكثر قراءة اليوم

كان 11: "صمت مطبق" من كتائب القسام على "مسيرة الأعلام"

خطوة باتجاه التطبيع .. إسرائيل تدرس الموافقة على طلب سعودي

انطلاق "مسيرة الأعلام" بمشاركة المتطرف بن غفير وبينيت يصدر تعليماته (شاهد)

هرتسوغ: نحن جاهزون لأي سيناريو..وغانتس: سنرد بقوة اذا لزم الأمر وهذا ما طالب به بن غفير

علم فلسطين يرفرف في سماء باب العامود (شاهد)

بينيت مهددا: انتهى عهد حصانة النظام الإيراني

اعتقالات واعتداءات على المقدسيين في باب العمود (صور وفيديو)

الأخبار الرئيسية

لماذ فضلت المقاومة التروّي في ردّ الفعل على ما حدث في مسيرة الاعلام ؟

صحيفة إسرائيلية: إدارة بايدن تراجعت عن فكرة إعادة فتح القنصلية للفلسطينيين وهذا ما سيحدث ..

ماذا أبلغت فصائل المقاومة الوسيط المصري بعد ما حدث بالأمس في الأقصى؟

"مسيرة الأعلام"..هل نجحت المقاومة في إدارة المعركة مع الاحتلال ؟

هنية يرفض إعطاء ضمانات لرد الفعل ويؤكد أن ما جرى في القدس والأقصى "لن يُغتفر"

الاتصالات الفلسطينية