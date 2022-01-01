إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شمال شرق جنين

جنين / سما /

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، الليلة الماضية، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز الجلمة العسكري، شمال شرق جنين.

وأفادت مصادر محلية وطبية في الهلال الأحمر ، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز المذكور أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين في مسيرة دعم واسناد للقدس والمسجد الأقصى، وتنديدا بعربدة المستوطنين، ما أدى الى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

وفي سياق آخر، أصيب عدد من العمال بحالات اختناق، أثناء محاولتهم التوجه لأماكن عملهم داخل أراضي الـ1948، فيما لا يزال المواطنون في قرى غرب جنين (الطيبة، ورمانة، وزبوبا، وعانين، وطورة)، المحاذية لجدار الفصل العنصري، يعانون من تعرض منازلهم لإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، بشكل شبه يومي من قبل قوات الاحتلال.