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مجلة إسرائيلية: إدارة بايدن تراجعت عن فكرة إعادة فتح القنصلية للفلسطينيين وهذا ما سيحدث ..

الإثنين 30 مايو 2022 09:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجلة إسرائيلية: إدارة بايدن تراجعت عن فكرة إعادة فتح القنصلية للفلسطينيين وهذا ما سيحدث ..



القدس المحتلة / سما /

ذكرت مجلة تايمز أوف إسرائيل، اليوم الاثنين، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تراجعت عن فكرة فتح قنصلية تخدم الفلسطينيين في شرقي القدس.


وبحسب المجلة، فإن الإدارة الأميركية بدلًا من ذلك ستتخذ خطوات لتحسين العلاقات مع الفلسطينيين، وسيتم تعيين هادي عمرو كمبعوث خاص للفلسطينيين بدلًا من منصبه الحالي كنائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية.

ونقلت المجلة عن مصادر أميركية وفلسطينية، قولها إن عمرو سيبقى في واشنطن ولكنه سيعقد اجتماعات متكررة في المنطقة للعمل مباشرة مع وحدة الشؤون الفلسطينية التابعة للسفارة الأميركية في إسرائيل.

وكانت سابقًا الوحدة تابعة مباشرة لوزارة الخارجية، مما يعني أنها لم تكن جزءًا هرميًا من السفارة، قبل أن يدمجها الرئيس السابق دونالد ترامب في السفارة.

وقالت المجلة، إن نية إدارة بايدن هي أن تستكمل بزيارته المرتقبة للمنطقة، سلسلة الخطوات التي من شأنها أن تعوض الفلسطينيين عن خطوة عدم إعادة فتح قنصلية منفصلة لخدمتهم. 

ترجمة "القدس دوت كوم"

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