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ماذا أبلغت فصائل المقاومة الوسيط المصري بعد ما حدث بالأمس في الأقصى؟

الإثنين 30 مايو 2022 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا أبلغت فصائل المقاومة الوسيط المصري بعد ما حدث بالأمس في الأقصى؟



غزة/ سما /

ذكرت مصادر فلسطينية، أن فصائل المقاومة أبلغت الوسيط المصري بأنها لن تقبل بأن يمرّ ما حدث من دون ردّ، وأن جميع السيناريوات مطروحة على الطاولة، بما فيها «ردود غير متوقّعة من قِبل الاحتلال قريباً»، مؤكدةً للمصريين أن ما جرى خرق خطير لتفاهمات التهدئة التي أنتجتها معركة «سيف القدس».

وعلمت الأخبار اللبنانية، من مصادر ميدانية فلسطينية، أن قوات الاحتلال أخلت مناطق واسعة من غلاف غزة وأغلقت جميع الطرق المؤدية إلى المنطقة الحدودية.

ولم يستثنِ الإخلاء حتى جنود الجيش، الذين باتوا يتحرّكون خلف السواتر، خشية استهدافهم بصواريخ موجّهة كما حدث خلال معركة «سيف القدس».

وبالتوازي مع ذلك، كثّفت قوات الاحتلال من تحليق الطائرات المسيّرة والحربية فوق سماء القطاع بشكل غير معهود، بهدف منع أيّ عملية إطلاق صواريخ مضادّة في المنطقة الحدودية أو تنفيذ مهام عسكرية ضدّ أهداف تابعة للاحتلال، بحسب ما أفادت به المصادر نفسها «الأخبار»، مؤكدةً أن هذا الأمر اعتيادي بالنسبة للمقاومة ولا يؤثر في عملها. وعلّلت إعلان الاحتلال تحليق الطائرات تزامناً مع «مسيرة الأعلام»، بأنه رسالة طمأنة للمستوطنين الذين كانوا يخشون من تكرار سيناريو معركة «سيف القدس» وإطلاق الصواريخ تجاه المدن الإسرائيلية.

وكشفت المصادر أن قيادة الغرفة المشتركة للفصائل عقدت اجتماعات مطولة طيلة يوم أمس داخل غزة، لمتابعة الأحداث في مدينة القدس، وتحديد مستويات الردّ على استفزازات العدو.

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