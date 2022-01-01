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أجواء شديدة الحرارة وأعلى من معدلها بـ 7 درجات

الإثنين 30 مايو 2022 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أجواء شديدة الحرارة وأعلى من معدلها بـ 7 درجات



رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين، حارًا إلى شديد الحرارة، وجافًا نهارًا دافئًا ليلًا فوق معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الثلاثاء، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة وجافا نهارا دافئا ليلا فوق معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الأربعاء، يكون الجو حارا وجافا نهارا دافئا ليلا فوق معظم المناطق، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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