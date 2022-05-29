  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هنية يرفض إعطاء ضمانات لرد الفعل ويؤكد أن ما جرى في القدس والأقصى "لن يُغتفر"

الإثنين 30 مايو 2022 02:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يرفض إعطاء ضمانات لرد الفعل ويؤكد أن ما جرى في القدس والأقصى "لن يُغتفر"



غزة/سما/

قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إن بعض الأطراف بدأت الاتصال برئيس الحركة إسماعيل هنية، من أجل العمل على احتواء الموقف، وعدم تدهور الأمور أكثر مما جرى حسب قولهم.

وأوضح النونو في تصريح وصل (وكالة سما) أن رئيس الحركة أكد لهذه الأطراف أن ما جرى في القدس والمسجد الأقصى لن يغتفر، وأن المقاومة ستواصل طريقها حتى اجتثاث الاحتلال عن أرضنا وقدسنا.

وأضاف النونو كما رفض رئيس الحركة أن يعطي تعهدًا أو ضمانات لأي طرف لما يمكن أن تكون عليه الأوضاع داخل فلسطين المحتلة، بل إن ما جرى هو اعتداء على كل مسلم وحر في هذا العالم.

#اسماعيل هنية #المسجد الاقصى

الأكثر قراءة اليوم

انطلاق "مسيرة الأعلام" بمشاركة المتطرف بن غفير وبينيت يصدر تعليماته (شاهد)

خطوة باتجاه التطبيع .. إسرائيل تدرس الموافقة على طلب سعودي

هرتسوغ: نحن جاهزون لأي سيناريو..وغانتس: سنرد بقوة اذا لزم الأمر وهذا ما طالب به بن غفير

حماس تعقب على اقتحام المسجد الأقصى قُبيل "مسيرة الأعلام"

أسعار صرف العملات

لهذا السبب .. واشنطن تحث "إسرائيل" على عدم إقامة علاقات مع السودان

علم فلسطين يرفرف في سماء باب العامود (شاهد)

الأخبار الرئيسية

"مسيرة الأعلام"..هل نجحت المقاومة في إدارة المعركة مع الاحتلال ؟

كان 11: "صمت مطبق" من كتائب القسام على "مسيرة الأعلام"

الإعلام العبري: جهود مصر وقطر منعت التصعيد..أحداث الأقصى ستزيد من العمليات في الضفة

20220529113818reup-2022-05-29t113632z_1425036935_rc2ygu9hu8t4_rtrmadp_3_israel-palestinians-jerusalem-730x438

الفلسطينيون يرسون معادلة جديدة مع الاحتلال: "الرّد بحجم الفعل"

photo_2022-05-29_16-37-58

عشرات الإصابات في مواجهات عنيفة مع الاحتلال بالضفة والقدس

الاتصالات الفلسطينية