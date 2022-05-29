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مسيرات أعلام فلسطينية في قرى وبلدات جنين إسنادا للقدس

الأحد 29 مايو 2022 11:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرات أعلام فلسطينية في قرى وبلدات جنين إسنادا للقدس



القدس المحتلة/سما/

- نظمت حركة "فتح" إقليم جنين، والقوى الوطنية والإسلامية في المحافظة، مساء اليوم الأحد، مسيرة أعلام فلسطينية دعما وإسنادا لأهلنا في القدس المحتلة.

ورفع المشاركون في المسيرات التي جابت شوارع وأحياء: يعبد، وعرابة، وقباطية، وسيلة الظهر، ومدينة جنين، الأعلام الفلسطينية، ولافتات منددة باقتحام المستوطنين لمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

ورددوا عبارات داعمة ومساندة لأهلنا في القدس، ومنددة بالصمت العالمي المريب تجاه ما يحدث فيها، ودعوا إلى رص الصفوف والوحدة الوطنية للتصدي للاحتلال ومستوطنيه.

وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة على حاجز "دوتان" العسكري المقام على أراضي بلدة يعبد.

#القدس #مسيرة اعلام فلسطينية

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