"سرايا القدس" تطلق النار تجاه قوات الاحتلال جنوبي نابلس

نابلس/سما/

قالت "كتيبة نابلس" التابعة لسرايا القدس، الذراع المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، إنها نفذت عملية إطلاق نار، في تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة في حاجز حوارة، جنوبي نابلس، شمال الضفة الغربية.

وذكرت في بيان صحفي نشرته عبر قناتها الرسمية على تطبيق "تيليغرام": "بفضل الله تمكّن المجاهدون من استهداف حاجز حوارة في نابلس، بوابل كثيف من الرصاص"، مضيفة أن عناصرها "انسحبوا بسلام".

وأضافت أن إطلاق النار يأتي "رداً على مسيرة الأعلام الإسرائيلية".

هذا وأصيب نحو 163 مواطنا ، مساء اليوم الأحد، خلال مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق في الضفة المحتلة.