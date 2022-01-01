عشرات الإصابات في مواجهات عنيفة مع الاحتلال بالضفة

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أصيب عشرات الشبان الفلسطينيين في المواجهات العنيفة التي اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح الهلال الأحمر أنه سجل 100 إصابة، منها 8 إصابات بالرصاص الحي، خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في مناطق بيت إيل، الخليل، نابلس، أريحا، طولكرم، عزون في الضفة الغربية المحتلّة

وبين أن طواقمه تعاملت مع 52 إصابة في المواجهات المندلعة في مناطق مختلفة في نابلس شمال الضفة ،من بينها 3 إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس

ولفت إلى أن هذه الإصابات سجلت في المواجهات المندلعة في دير شرف بيتا وحاجز حوارة.