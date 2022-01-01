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عشرات الإصابات في مواجهات عنيفة مع الاحتلال بالضفة

الأحد 29 مايو 2022 07:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الإصابات في مواجهات عنيفة مع الاحتلال بالضفة



محافظات/سما/

أصيب عشرات الشبان الفلسطينيين في المواجهات العنيفة التي اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح الهلال الأحمر أنه سجل  100 إصابة، منها 8 إصابات بالرصاص الحي، خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في مناطق بيت إيل، الخليل، نابلس، أريحا، طولكرم، عزون في الضفة الغربية المحتلّة

وبين أن طواقمه تعاملت مع 52 إصابة في المواجهات المندلعة في مناطق مختلفة في نابلس شمال الضفة ،من بينها 3 إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس

ولفت إلى أن هذه الإصابات سجلت في المواجهات المندلعة في دير شرف بيتا وحاجز حوارة.

#اصابات #الاحتلال

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