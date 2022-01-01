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رفع أعلام فلسطين على مدارس غزة ردا على "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية

الأحد 29 مايو 2022 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
رفع أعلام فلسطين على مدارس غزة ردا على "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية



غزة/سما/

رفعت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة يوم الأحد الأعلام الفلسطينية فوق مبنى الوزارة والمديريات والمدارس والمؤسسات التعليمية وذلك رداً على مسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس المحتلة.

وجرى تنظيم العديد من الفعاليات ضمن إعلاء العلم الفلسطيني منها إذاعات مدرسية، ووقفات تضامنية، إضافة إلى نشر الأعلام الفلسطينية والشعارات الوطنية والبوسترات عبر منصات التعليم الإلكترونية، كما جرى التفاعل مع الحملة الوطنية # ارفع _علمك. ووجّهت الوزارة التحية والتقدير للمرابطين في المسجد الأقصى المبارك والتحية والتقدير لجماهير شعبنا وكل الأحرار في العالم الذين ينتصرون للقدس.

وشددت وزارة التعليم أن القدس والأقصى لنا وأن كل مخططات الصهاينة التهويدية في المسجد الأقصى لن تنجح وأن الاحتلال إلى زوال. وأكدت أنها تسعى دوماً ضمن خططها وبرنامج غرس وتعزيز القيم إلى غرس القيم الوطنية لدى الناشئة والمجتمع بالانتصار لفلسطين وترسيخ الثوابت أهمها تحرير فلسطين والقدس والأسرى وحق عودة اللاجئين.

#غزة #مسيرة الاعلام

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