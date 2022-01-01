الاحتلال يستهدف الأراضي الزراعية شرق خان يونس

خانيونس/سما/

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية داخل ما يعرف بموقع "صوفا العسكري" أطلقوا نيران رشاشاتهم الثقيلة، وكذلك قنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة الفخاري جنوب شرق محافظة خان يونس.

يذكر أن قوات الاحتلال المتمركزة شرق القطاع تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز تجاه الأراضي الزراعية ورعاة الأغنام على طول السياج الفاصل شرق القطاع، وتحرم الرعاة والمزارعين من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.