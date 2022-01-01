"حماس": محاولات الاحتلال إثبات سيادته على الأقصى ستبقى أوهاما خاسرة

غزة/سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" هارون ناصر الدين أن السيادة في المسجد الأقصى المبارك ستبقى فلسطينية خالصة.

وقال ناصر الدين في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن المسجد سيبقى شامخاً وحقّاً خالصًاً للمسلمين يفدونه بالمهج والأرواح، مشددا على أن أيّ محاولات لإثبات سيادة "إسرائيلية" عليه، هي أوهام وحسابات خاسرة، ستُلجمها إرادة شعبنا ومقاومته الباسلة.

وعبّر عن فخره ببسالة المرابطين الذين هبّوا منذ ساعات الصباح للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، والوقوف أمام إجرام المستوطنين واستفزازاتهم، دون أن ترهبهم اعتداءات جنود الاحتلال المدجّجين بالسلاح، وبالرغم من الحواجز العسكرية حول القدس لمنع المواطنين من الوصول إليه.