  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"حماس": محاولات الاحتلال إثبات سيادته على الأقصى ستبقى أوهاما خاسرة

الأحد 29 مايو 2022 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس": محاولات الاحتلال إثبات سيادته على الأقصى ستبقى أوهاما خاسرة



غزة/سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" هارون ناصر الدين أن السيادة في المسجد الأقصى المبارك ستبقى فلسطينية خالصة.

وقال ناصر الدين في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن المسجد سيبقى شامخاً وحقّاً خالصًاً للمسلمين يفدونه بالمهج والأرواح، مشددا على أن أيّ محاولات لإثبات سيادة "إسرائيلية" عليه، هي أوهام وحسابات خاسرة، ستُلجمها إرادة شعبنا ومقاومته الباسلة.

وعبّر عن فخره ببسالة المرابطين الذين هبّوا منذ ساعات الصباح للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، والوقوف أمام إجرام المستوطنين واستفزازاتهم، دون أن ترهبهم اعتداءات جنود الاحتلال المدجّجين بالسلاح، وبالرغم من الحواجز العسكرية حول القدس لمنع المواطنين من الوصول إليه.

#حماس #المسجد الاقصى

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف عن رسالة من حماس للجانب المصري بشأن "مسيرة الأعلام"

هنية: لدينا ثلاثية متأهبة للتعامل مع "مسيرة الأعلام" ومستعدون للسيناريوهات كافة

خطوة باتجاه التطبيع .. إسرائيل تدرس الموافقة على طلب سعودي

انطلاق "مسيرة الأعلام" بمشاركة المتطرف بن غفير وبينيت يصدر تعليماته (شاهد)

"الجهاد": هذا العام ستزيد حسرة "إسرائيل" والمستوطنين أكثر من العام الماضي

الفلسطينيون يستعدون لمواجهة "مسيرة الأعلام".. والاحتلال يتأهب

حماس تعقب على اقتحام المسجد الأقصى قُبيل "مسيرة الأعلام"

الأخبار الرئيسية

320181183741167

انطلاق "مسيرة الأعلام" بمشاركة المتطرف بن غفير وبينيت يصدر تعليماته (شاهد)

=========================================

اعتقالات واعتداءات على المقدسيين في باب العمود (صور وفيديو)

أبو مجاهد: غرفة العمليات المشتركة مُستنفرة تحسباُ لأي حماقة يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي

هرتسوغ: نحن جاهزون لأي سيناريو..وغانتس: سنرد بقوة اذا لزم الأمر وهذا ما طالب به بن غفير

الجهاد الإسلامي: الاحتلال لا يقيم وزنا للوسطاء والمقاومة يدها على الزناد

الاتصالات الفلسطينية