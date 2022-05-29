صور: مسيرة أعلام فلسطينية وسط رام الله إسنادا لأهلنا في القدس

رام الله/سما/

شارك مئات المواطنين، مساء اليوم الأحد، في مسيرة أعلام فلسطينية وسط مدينة رام الله، إسنادا لأبناء شعبنا في القدس المحتلة، وتنديدا باعتداءات المستوطنين.

ورفع المشاركون في المسيرة، التي دعت لها القوى والفعاليات الوطنية في المحافظة، الأعلام الفلسطينية وجابوا شوارع المدينة، مرددين الشعارات المنددة بالاحتلال، ومؤكدين أن القدس هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية.

وشدد متحدثون، خلال المسيرة، على دعم ومساندة أهلنا في القدس المحتلة في مواجهة اعتداءات المستوطنين وممارساتهم الاستفزازية، وما يسمى "مسيرة الأعلام" التهويدية.

وتوجه المشاركون في المسيرة إلى المدخل الشمالي لمدينة البيرة، حيث اندلعت مواجهات في المنطقة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

يشار إلى أن هذه الفعالية تأتي بالتزامن مع فعاليات مماثلة في مختلف محافظات الوطن، تنديدا بممارسات الاحتلال وانتهاكات المستوطنين، وردا على "مسيرة الأعلام" التهويدية في القدس المحتلة.