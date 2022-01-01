شاهد: "درون" تحمل علم فلسطين ليرفرف في سماء باب العامود

القدس المحتلة/سما/

- تمكن شبان، عصر اليوم الأحد، من تسيير علم فلسطين في سماء منطقة باب العامود والبلدة القديمة في القدس المحتلة.

ورفع العلم عبر طائرة "درون" صغيرة بدون طيار، وتم تسييرها عن بعد، حيث حلق لدقائق قصيرة، قبل أن يختفي فيما يبدو لأسباب تتعلق بملاحقة الاحتلال بالشبان الذين نجحوا في تسييره.

ولحظة ظهور العلم في سماء باب العامود استنفرت قوات الاحتلال، وسط حالة من الذعر ظهرت في أوساط المستوطنين.

وقال مراسل صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية " حالة من الجنون تصيب المستوطنين المشاركين في "مسيرة الأعلام" بسبب العلم الفلسطيني الذي يحلق في باب العامود بالقدس.

من جانبها قالت صحيفة يديعوت أحرونوت: "الشرطة الاسرائيلية قامت باعتراض الطائرة المسيّرة التي حلقت بعلم فلسطين في القدس"