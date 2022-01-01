  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شاهد: "درون" تحمل علم فلسطين ليرفرف في سماء باب العامود

الأحد 29 مايو 2022 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: "درون" تحمل علم فلسطين ليرفرف في سماء باب العامود



القدس المحتلة/سما/

- تمكن شبان، عصر اليوم الأحد، من تسيير علم فلسطين في سماء منطقة باب العامود والبلدة القديمة في القدس المحتلة.

ورفع العلم عبر طائرة "درون" صغيرة بدون طيار، وتم تسييرها عن بعد، حيث حلق لدقائق قصيرة، قبل أن يختفي فيما يبدو لأسباب تتعلق بملاحقة الاحتلال بالشبان الذين نجحوا في تسييره.

ولحظة ظهور العلم في سماء باب العامود استنفرت قوات الاحتلال، وسط حالة من الذعر ظهرت في أوساط المستوطنين.

وقال مراسل صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية " حالة من الجنون تصيب المستوطنين المشاركين في "مسيرة الأعلام" بسبب العلم الفلسطيني الذي يحلق في باب العامود بالقدس.

من جانبها قالت صحيفة يديعوت أحرونوت: "الشرطة الاسرائيلية قامت باعتراض الطائرة المسيّرة التي حلقت بعلم فلسطين في القدس"

#فلسطين #مسيرة الاعلام

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف عن رسالة من حماس للجانب المصري بشأن "مسيرة الأعلام"

كتائب القسام تنشر رسائل تهديدية للاحتلال عشية تنظيم "مسيرة الأعلام"

هنية: لدينا ثلاثية متأهبة للتعامل مع "مسيرة الأعلام" ومستعدون للسيناريوهات كافة

خطوة باتجاه التطبيع .. إسرائيل تدرس الموافقة على طلب سعودي

"الجهاد": هذا العام ستزيد حسرة "إسرائيل" والمستوطنين أكثر من العام الماضي

مسؤولون روس يكشفون موعد "إعلان النصر"

الفلسطينيون يستعدون لمواجهة "مسيرة الأعلام".. والاحتلال يتأهب

الأخبار الرئيسية

320181183741167

انطلاق "مسيرة الأعلام" بمشاركة المتطرف بن غفير وبينيت يصدر تعليماته (شاهد)

=========================================

اعتقالات واعتداءات على المقدسيين في باب العمود (صور وفيديو)

أبو مجاهد: غرفة العمليات المشتركة مُستنفرة تحسباُ لأي حماقة يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي

هرتسوغ: نحن جاهزون لأي سيناريو..وغانتس: سنرد بقوة اذا لزم الأمر وهذا ما طالب به بن غفير

الجهاد الإسلامي: الاحتلال لا يقيم وزنا للوسطاء والمقاومة يدها على الزناد

الاتصالات الفلسطينية