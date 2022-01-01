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فتح: المقدسيون تركوا لوحدهم في معركة تقودها كل أركان "إسرائيل"

الأحد 29 مايو 2022 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: المقدسيون تركوا لوحدهم في معركة تقودها كل أركان "إسرائيل"



رام الله/سما/

قال منير الجاغوب، مسؤول العلاقات العامة في مفوضية فتح للتعبئة والتنظيم، إن "المقدسيين تركوا لوحدهم" في معركة تقودها كل أركان إسرائيل.

وأضاف أنهم "تُركوا أمام الاحتلال بيمينه ويساره وكل جنرلات حربه ومنظومته الأمنيه دون أي ردة فعل عربية أو إسلامية أو عالمية".

وصرح "رغم كل هذا إرادتنا ستنتصر ومعركتنا مع الاحتلال ممتدة ولن نرفع الرايات البيضاء وسيكتب التاريخ أن إرادتنا أقوى من كل قوته الأمنية وقبضته الحديدية.

وشدد على أن السيادة ستبقى لهم كما قالها الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، مضيفا: "القدس لنا شاء من شاء وأبى من أبى يرونها بعيدة ونراها قريبة وإنا لصادقون بإذن الله".

واختتم تصريحاته بالقول: "العزة والفخر لشعبنا العظيم والخزي والعار لكل من طبع وخان وساوم وتآمر".

#فتح #منير الجاغوب

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