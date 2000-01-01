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أبو مجاهد: غرفة العمليات المشتركة مُستنفرة تحسباُ لأي حماقة يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي

الأحد 29 مايو 2022 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مجاهد: غرفة العمليات المشتركة مُستنفرة تحسباُ لأي حماقة يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي



غزة/سما/

أكد مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة الشعبية في فلسطين محمد البريم “أبو مجاهد”، أن غرفة العمليات المشتركة بكافة أذرعها في حالة استنفار دائم ورفع الجهوزية لأعلى مستوى تحسبًا لأي تجاوز أو أي حماقة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد “أبو مجاهد” خلال بيانٍ صحفي مقتضب، على أن المقاومة لديها ما يمكّنها من الدفاع عن المسجد الأقصى وأهلنا المرابطين فيه ولن نتخلى عنهم.

وكشف أن المقاومة تلقت خلال الأيام الماضية العديد من المكالمات التي أكدت أن مسيرة المستوطنين ستسير وفق مُخطط لن تستفز فيه أبناء شعبنا ومقاومتنا، ولكن اذا حدث ذلك فإن المقاومة جاهزة للدفاع عن المسجد الأقصى.

ولفت “أبو مجاهد”، إلى أن المقاومة لن تقف عاجزة أمام ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى والقدس، وثقة شعبنا عالية بالمرابطين في ساحات المسجد الأقصى.

ونوه إلى أن “المقاومة تقف خلف المرابطين بالأقصى ولن تتخلى عنهم، ولن تُمرر أي وقائع صهيونية جديدة في المسجد الأقصى حتى لو دفعنا من دمائنا”.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة الشعبية في فلسطين محمد البريم، أن المقاومة قالت كلمتها إنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام انتهاكات الاحتلال بالأقصى والقدس، داعيًا أهلنا بالقدس لمواصلة الرباط في الأقصى للتصدي للمستوطنين.

وتشهد مدينة القدس حالة من التوتر الكبير الناتج عن اقتحامات قُطعان المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

#أبو مجاهد #جيش الاحتلال الاسرائيلي

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