هرتسوغ: نحن جاهزون لأي سيناريو..وغانتس: سنرد بقوة اذا لزم الأمر وهذا ما طالب به بن غفير

القدس المحتلة/سما/

نقلت صحفية معاريف العبرية، عن الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، قوله: "اليوم نحن جاهزون ومستعدون لأي سيناريو".

من جانبه قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بني غانتس: "إسرائيل تحافظ على حقوق المسلمين وتسمح لليهود بالاحتفال بيوم القدس ، ولن نسمح بالاستفزازات والإضرار بسيادتنا وأمن مواطنينا وسنرد بقوة إذا لزم الأمر"

وبدوره، طالب عضو الكنيست الاسرائيلي المتطرف المتطرف ايتمار بن غفير، شرطة الاحتلال الاسرائيلي، بإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين الذين يقومون برشق الحجارة نحو المستوطنين، بحسب القناة السابعة الإسرائيلية.



إلى ذلك، أفادت مصادر عبرية، باندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في البلدة القديمة بالقدس، تزامنا مع انطلاق مسيرة الاعلام.

وأكد موقع واللا العبري، أن الالاف من قوات شرطة الاحتلال وقوات حرس الحدود انتشروا في أنحاء مدينة القدس استعداداً لمسيرة الاعلام.