  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

هرتسوغ: نحن جاهزون لأي سيناريو..وغانتس: سنرد بقوة اذا لزم الأمر وهذا ما طالب به بن غفير

الأحد 29 مايو 2022 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
هرتسوغ: نحن جاهزون لأي سيناريو..وغانتس: سنرد بقوة اذا لزم الأمر وهذا ما طالب به بن غفير



القدس المحتلة/سما/

نقلت صحفية معاريف العبرية، عن الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، قوله: "اليوم نحن جاهزون ومستعدون لأي سيناريو".

من جانبه قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بني غانتس:  "إسرائيل تحافظ على حقوق المسلمين وتسمح لليهود بالاحتفال بيوم القدس ، ولن نسمح بالاستفزازات والإضرار بسيادتنا وأمن مواطنينا وسنرد بقوة إذا لزم الأمر"

وبدوره، طالب عضو الكنيست الاسرائيلي المتطرف المتطرف ايتمار بن غفير، شرطة الاحتلال الاسرائيلي، بإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين الذين يقومون برشق الحجارة نحو المستوطنين، بحسب القناة السابعة الإسرائيلية.


إلى ذلك، أفادت مصادر عبرية، باندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في البلدة القديمة بالقدس، تزامنا مع انطلاق مسيرة الاعلام.

وأكد موقع واللا العبري، أن الالاف من قوات شرطة الاحتلال وقوات حرس الحدود انتشروا في أنحاء مدينة القدس استعداداً لمسيرة الاعلام.

#هرتسوغ #غانتس #بن غفير #مسيرة الاعلام

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف عن رسالة من حماس للجانب المصري بشأن "مسيرة الأعلام"

كتائب القسام تنشر رسائل تهديدية للاحتلال عشية تنظيم "مسيرة الأعلام"

هنية: لدينا ثلاثية متأهبة للتعامل مع "مسيرة الأعلام" ومستعدون للسيناريوهات كافة

صورة: جيش عربي هو الأقوى في الشرق الأوسط ويتفوق على الجيشين التركي والإسرائيلي

خطوة باتجاه التطبيع .. إسرائيل تدرس الموافقة على طلب سعودي

"الجهاد": هذا العام ستزيد حسرة "إسرائيل" والمستوطنين أكثر من العام الماضي

مسؤولون روس يكشفون موعد "إعلان النصر"

الأخبار الرئيسية

أبو مجاهد: غرفة العمليات المشتركة مُستنفرة تحسباُ لأي حماقة يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي

الجهاد الإسلامي: الاحتلال لا يقيم وزنا للوسطاء والمقاومة يدها على الزناد

نحو 2000 اقتحموه صباحًا .. المستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى

شرطة الاحتلال تبدأ باخلاء مبكر لمنطقة باب العامود بالقدس المحتلة

جيش الاحتلال يهدد : طائرات سلاح الجو ستحلق في سماء غزة خلال مسيرة الأعلام

الاتصالات الفلسطينية