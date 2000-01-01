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بينيت مهددا: انتهى عهد حصانة النظام الإيراني

الأحد 29 مايو 2022 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت مهددا: انتهى عهد حصانة النظام الإيراني



القدس المحتلة/سما/

قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن عهد حصانة النظام الإيراني قد ولى.


ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، عن بينيت في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، أن عهد حصانة النظام الإيراني الحالي قد ولى، وذلك في تهديد صريح للحكم في طهران.

وأوضح نفتالي بينيت أن "كل من يموِّل الإرهاب ويرسل الإرهابيين سيتحمل الثمن كاملا"، مناشدا المجتمع الدولي الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني، بدعوى معارضة لأعمال النظام "القاسي" في طهران.


وقال بينيت: "خلال نهاية الأسبوع المنصرم خرجت حشود عارمة من أبناء الشعب الإيراني إلى شوارع مدينة عبدان ومدن أخرى وتظاهرت ضد طغيان النظام".


وادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن "إيران تستثمر في الأكاذيب مثل التضليل الممنهج الذي تمارسه إزاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل التملص من تفتيشها، كما تم كشف النقاب عنه هذا الأسبوع. النظام الإيراني مبني على الطغيان والإرهاب والأكاذيب".


وشدد نفتالي بينيت، على أن "إيران تستثمر أموالها في الإرهاب، مثل قاعدة المسيرات تحت أرض التي عرضوها في الأيام الأخيرة".

#نفتالي بينيت #النظام الايراني

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