شرطة الاحتلال تحدد مسار اقتحامات المستوطنين للاقصى في فترة بعد الظهر

القدس المحتلة / سما /

حددت شرطة الاحتلال مسار اقتحامات المستوطنين للاقصى "الفترة بعد الظهر" من ياب المغاربة الى باب السلسلة فقط.

وافاد شهود عيان بان قوات الاحتلال اعتقلت 4 شبان، واعتدت عليهم بالضرب، كما اعتدت على النسوة بالدفع.

ومع فترة الاقتحامات بعد الظهر واقتحام المجموعة الأولى من المستوطنين، تصدى لهم المئات من المواطنين بالتكبيرات، فشكلت القوات سلسلة فصلت خلالها بين اقتحامات المستوطنين والمصلين ومنعت المستوطنين من السير في مسارهم اليومي المعتاد " الذي جرى على مدار الساعة".

وخلال فترة الاقتحامات، قام المستوطنون برفع علم اسرائيلي ضخم في ساحات الاقصى.