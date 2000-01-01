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بينيت: نتعهد بأن القدس لن تقسم أبداً .. نتنياهو: اليوم نحتفل بتوحيد القدس

الأحد 29 مايو 2022 02:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت: نتعهد بأن القدس لن تقسم أبداً .. نتنياهو: اليوم نحتفل بتوحيد القدس



القدس المحتلة / سما /

 تعهد رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، اليوم الاحد، بأن القدس لن تقسم أبدا,

وأكد بينيت، خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية عقب انتهاء الجولة الأولى من اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى. "أن التلويح بالعلم الإسرائيلي في مدينة القدس هو أمر طبيعي".


كما زار بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، ظهر اليوم الأحد، حائط البراق، رافعا العلم الإسرائيلي.

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، ظهر اليوم الأحد، ظهر من خلالها زيارته لحائط البراق  ، رافعا العلم الإسرائيلي، مؤكدا أنه يحتفل بيوم توحيد مدينة القدس، وبأن إسرائيل تحتفل بهذا اليوم سنويا، ملوحا بعلم إسرائيل، بدعوى أنه العلم الوحيد لبلاده فقط.

ورفع مستوطنون الاعلام الاسرائيلية في باحات المسجد الاقصى اليوم، بحماية شرطة الاحتلال التي اعتدت على المصلين والمعتكفين ونفذت حملة اعتقالات عشوائية.

وفي سابقة خطيرة، أدى مئات المستوطنين اليوم الصلوات الجماعية العلنية في المسجد الاقصى المبارك، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية في ساحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

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