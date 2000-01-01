الاحتلال اعتقل 1530 مواطنا من القدس منذ مطلع 2022

رام الله / سما /

قال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ مطلع العام الجاري بمدينة القدس المحتلة، أكثر من 1530 مواطنا.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن أكثر من 16 ألفًا و900 حالة اعتقال سُجلت في القدس منذ عام 2015، أعلاها العام الماضي وبلغت 2784 حالة، بما فيها أطفال ونساء وكبار السن وجرحى.

وأوضح أنّ القدس تُسجل النسبة الأعلى في عمليات الاعتقال شهريًا، كونها تشهد مواجهات قوية مع الاحتلال، واعتداءات مكثفة، لا سيما مع التصاعد المستمر للاقتحامات التي ينفذها جيش الاحتلال والمستوطنون للمسجد الأقصى.

ويواصل الاحتلال الإسرائيليّ منذ بداية "الهبة الشعبية" أواخر 2015، تصعيده لعمليات الاعتقال الممنهجة في القدس، ففي كل ساعة يتم رصد عمليات اعتقال جديدة، يرافقها اعتداءات متواصلة، تصل إلى إطلاق النار، والضرب المبرّح، وذلك بهدف تقويض المواجهة المستمرة فيها.

وأكد أنّ عمليات الاعتقال في القدس تأخذ خصوصية من حيث الممارسات الممنهجة التي يتعرض لها المعتقلون، فهناك بعض المقدسيين تعرضوا على مدار سنوات قليلة لعمليات اعتقال وصلت إلى 40 مرة، وغالبيتهم إما أن يتم الإفراج عنهم بشروط كفرض الغرامات المالية، والكفالات، أو بشرط الحبس المنزلي، والإبعاد تحديدًا عن البلدة القديمة بما فيها المسجد الأقصى.