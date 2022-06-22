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"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية للدراسات العليا في باكستان

الأحد 29 مايو 2022 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية للدراسات العليا في باكستان



رام الله / سما /

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، عن توفّر عدة منح دراسية لدرجتي الماجستير والدكتوراة في "جامعة الكومسات" في باكستان، وذلك للعام الدراسي 2022-2023.

ودعت التعليم العالي في بيان صدر عنها، الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل، بما فيها التخصصات المطروحة، والشروط، والتغطية المالية، والوثائق المطلوبة.

وأوضحت أن تقديم الطلبات للمنح المذكورة، مرفقا معها الوثائق المطلوبة والمصدّقة حسب الأصول، يكون في مقرها بحي الماسيون في رام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل، فيما تُقدّم طلبات طلبة قطاع غزة في مقر "التعليم العالي" في حي تل الهوى، لافتةً إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو الأربعاء 22/6/2022.

#باكستان #التعليم العالي #منح دراسية

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