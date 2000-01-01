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تيم حسن يشوّق جمهوره لفيلم "الهيبة" - شاهد

الأحد 29 مايو 2022 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
تيم حسن يشوّق جمهوره لفيلم "الهيبة" - شاهد



وكالات / سما /

شوّق النجم السوري تيم حسن جمهوره لفيلم "الهيبة" الذي ما تزال تتابع عمليات تصويره في الوقت الحالي بمشاركة مجموعة من النجوم.

ونشر تيم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" صورة من كواليس العمل تجمعه بالمخرج سامر البرقاوي والمنتج زياد الخطيب وعلّق عليها: "فيلم الهيبة قريباً في الصالات.. انتظرونا".

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة معبرين عن انتظارهم لبدء عرض في الفيلم في الصالات.

ويأتي فيلم الهيبة كختام لمسيرة المسلسل التي امتدت على مدار خمسة أجزاء حقق فيها العمل نجاحاً كبيراً جداً وأرقام مشاهدات مرتفعة وكان آخر أجزاء المسلسل هو "الهيبة – جبل" الذي عرض العام الماضي.

ويشارك في بطولة الفيلم هذا الموسم الفنانة اللبنانية زينة مكي بالإضافة إلى نجوم من جنسيات مختلفة في حين يتولى إخراج العمل سامر البرقاوي وهو من إنتاج شركة الصبّاح للمنتج صادق الصباح.

وكان تيم قد غاب عن الموسم الدرامي الرمضاني 2022 بسبب تفرغه لإنجاز الفيلم حيث أنه لم يشارك بأي عمل لموسمين متتالين فيما من المنتظر ان يكون حاضراً بموسم دراما رمضان 2023.

 

#الهيبة #فيلم #تيم حسن

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