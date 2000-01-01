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نقص نسبة الصفائح الدموية .. أعراض وأسباب

الأحد 29 مايو 2022 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقص نسبة الصفائح الدموية .. أعراض وأسباب



وكالات / سما /

نقص الصفائح الدموية، يعد مشكلة صحية يتعرض لها البعض دون علاجها بسبب عدم التعرف علي الأعراض والأسباب وطرق الوقاية، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي كل ما يخض نقص نسبتها في الجسم، وفقا لموقع "healthline".

ما هي الصفائح الدموية؟

هي أحد مكونات الدم الرئيسية التي لها دور أساسي في  حدوث النزيف وتجلط الدم، لأنها تعمل علي تشكيل قشرة سميكة علي الجرح فتساعد في وقف النزيف.

من هم الأشخاص المعرضون للإصابة بنقص في الصفائح الدموية؟

- خلال فترة الحمل تتعرض الكثير من النساء للإصابة بنقص نسبتها.

- الأشخاص المصابون بالأمراض المناعية كالذئبة الحمراء والروماتويد، ونخاع الدم، وفقر الدم ، وسرطان الدم، وتليف الكبد.

- الأشخاص الذين يتعرضون للمواد الكيميائية.

- الإكثار من تناول المضادات الحيوية.

- الأشخاص المصابين بفيروس سي والهربس.

ما هي أعراض الإصابة بنقص الصفائح الدموية؟

- ظهور كدمات في الجسم.

- طفح جلدي.

- نزيف من الأنف واللثة.

-التعرض لنزيف شديد في أماكن الجروح.

- نزول كميات كبيرة من الدم خلال الدورة الشهرية.

ما هي طرق علاج نقص الصفائح الدموية؟

قد يصل الأمر في بعض الحالات للإصابة بالأنيميا وفقر الدم، ولذا يجب نقل الدم، مع أخذ المثبطات الخاصة بالجهاز المناعي، وأدوية تحفز إنتاج الصفائح الدموية.

#الصفائح الدموية #الدم #تجلط الدم #النزيف

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