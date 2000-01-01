قائمة من الحلول ستساعدك على التقليل من فترات استخدام الهاتف

وكالات / سما /

إذا كنت تقضي وقتا طويلا باستخدام هاتفك الذكي، فإن لدى العلماء قائمة من 10 حلول يمكن أن تساعدك في تقليص وقت الشاشة.

ويقول خبراء في جامعة McGill في كندا إن التغييرات الصغيرة والفعالة يمكن أن تساعد في الحد من إدمان الهواتف الذكية ومشاكل الصحة العقلية مثل الاكتئاب.

وأفاد الخبراء بأنه في التجارب، قلل الأشخاص الذين اتبعوا الاستراتيجيات، وقت استخدامهم الشاشة، وشعروا بأنهم أقل إدمانا على هواتفهم وحسنوا من جودة نومهم.

ومن بين الاستراتيجيات العشر: تغيير شاشة الهاتف إلى "تدرج الرمادي" بحيث تظهر الشاشة بالأبيض والأسود، وتعطيل التعرف على الوجه كطريقة لإلغاء قفل الشاشة.

وتجعل الشاشة السوداء والبيضاء النظر إلى الهواتف الذكية أقل إرضاء مقارنة بالألوان الزاهية التي تقدمها أيقونات التطبيقات.

ومن الطرق الفعالة الأخرى استخدام الكمبيوتر بدلا من الهاتف الذكي للاتصال بالإنترنت وإبقاء الهاتف بعيدا عن غرفة النوم حتى لا نميل إلى التقاطه عندما يفترض أن نكون نائمين.

وحذر معدو الدراسة من أن "استخدام الهاتف الذكي المثير للمشاكل" كان يتزايد في جميع أنحاء العالم على مدار العقد الماضي.

ويقولون في ورقتهم المنشورة في المجلة الدولية للصحة العقلية والإدمان: "يمكن أن يشكل الجمع بين الاستراتيجيات السلوكية المختلفة تدخلا مجديا وفعالا لتقليل استخدام الهواتف الذكية. وقد تكون نتائجنا مفيدة لشركات تصنيع الهواتف ومطوري التطبيقات المهتمين بتحسين الرفاهية الرقمية".