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جوجل تدخل المنافسة فى عالم الهواتف القابلة للطي

الأحد 29 مايو 2022 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
جوجل تدخل المنافسة فى عالم الهواتف القابلة للطي



وكالات / سما /

تستعد جوجل لإطلاق أول هواتفها القابلة للطي الذي يتوقع له أن يكون منافسا مهما لهواتف سامسونج وهواوي من نفس الفئة حسبما نقلت RT.

وتبعا للتسريبات فإن هاتف Google Pixel notepad المنتظر سيحصل على هيكل بأبعاد (132.6/140.2/8) ملم، وزنه 275 غ.

وسيجهز بشاشة Foldable LTPO AMOLED مرنة بمقاس 7.1 بوصة، دقة عرضها (1792/190) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، وشاشة خارجية AMOLED بدقة عرض (988/1970) بيكسل.

وسيعمل بمعالج حديث يصل تردد أنويته إلى 2.8 جيجاهيرتز، ومعالج رسوميات Mali-G78 MP20، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 جيجابايت، وذواكر داخلية 256و 512 جيجابايت.

أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (50+16+13) ميجابيكسل، والكاميرا الأمامية ثنائية العدسة بدقة (32+32) ميجابيكسل.

وستدعمه جوجل بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل ما خاصيتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

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