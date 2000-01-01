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نحو 2000 اقتحموه صباحًا .. المستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى

الأحد 29 مايو 2022 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
نحو 2000 اقتحموه صباحًا .. المستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى



القدس المحتلة / سما /

جدد مجموعات من المستوطنين، ظهر اليوم الأحد، اقتحامها للمسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال.

وتعتبر هذه الفترة الثانية من الاقتحامات والتي تحددها شرطة الاحتلال ضمن ما يعرف بـ "التقسيم الزماني والمكاني" للمسجد الأقصى.

وتزامن ذلك مع اعتقال قوات الاحتلال للمرابطة منتهى أمارة ابنة شقيقة الشيخ رائد صلاح لدى خروجها من المسجد الأقصى.

وذكر موقع واللا العبري، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 21 فلسطينيًا من القدس منذ الصباح.

وشارك نحو 2000 مستوطن، صباح اليوم في الفترة الأولى باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وفي خطوة خطيرة، سمح للمستوطنين برفع العلم الإسرائيلي، وأداء رقصات استفزازية، كما أدى بعضهم بشكل فردي وجماعي "السجود الملحمي" لأول مرة داخل المسجد الأقصى.

ومع بدء الاقتحامات صباحًا، ردد المرابطون والمرابطات التكبيرات، وشعارات منها "بالروح، بالدم، نفديك يا أقصى".

وشارك في عمليات الاقتحام أعضاء كنيست حاليين وسابقين، بينهم المتطرف إيتامار بن غفير، ويهودا غليك، وشولي معلم.

وذكر موقع صحيفة معاريف، أن مجموعات المستوطنين يستعدون لتسجيل رقم قياسي في عملية اقتحام الأقصى والمشاركة بمسيرة الأعلام.

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