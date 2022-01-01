إصابة طفل بالرصاص "المطاطي" وآخرين بالاختناق خلال مواجهات في مخيم العروب

الخليل / سما /

أصيب طفل، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب عشرات الطلبة بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم العروب، شمال الخليل.

وأفاد الصحفي سامح الطيط"، بأن طفلا يبلغ من العمر 12 عاما أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في عينه، نقل على إثرها لتلقي العلاج في مستشفى بيت جالا، وآخرون بحالات اختناق، خلال المواجهات التي اندلعت عقب مسيرة لطلبة مدرستي العروب الثانوية للبنين، ومدرسة وكالة الغوث، رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية.

وتواجدت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال على مدخل المخيم، ومنعت المواطنين من الخروج.

كما أفاد شهود عيان، بأن مواجهات اندلعت على جسر حلحول المدخل الشمالي لمدينة الخليل، ومنطقة باب الزاوية وسط المدينة، فيما تمركز جنود الاحتلال، على مدخل شارع الشهداء، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز السام باتجاه الشبان والمحلات التجارية في المنطقة.