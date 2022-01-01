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مسيرة في طوباس تنديدا باعتداءات المستوطنين

الأحد 29 مايو 2022 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT



طوباس / سما /

شاركت فعاليات محافظة طوباس، اليوم الأحد، في مسيرة للتنديد باعتداءات المستوطنين بحق أبناء شعبنا.

وجابت المسيرة التي دعت لها لجنة التنسيق الفصائلي شوارع مدينة طوباس، وأكد المشاركون فيها رفض انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه المتصاعدة في مدينة القدس ومختلف المحافظات الفلسطينية.

وأكدوا أن كل انتهاكات الاحتلال والمستوطنين على مدار 74 عاما لم تتمكن من هزيمة شعبنا، ولم تنل من إرادته، وسيبقى يناضل من أجل حريته تحت راية العلم الفلسطيني الذي سيظل عنوان الهوية الفلسطينية.

وفي كلمة لجنة التنسيق الفصائلي، أشار أمين سر إقليم حركة "فتح" في طوباس محمود صوافطة، إلى أن هذه المسيرة وغيرها من الفعاليات في مختلف محافظات الوطن تؤكد أن العلم الفلسطيني الذي ضحى من أجله الشهداء والأسرى سيبقى مرفوعا وعنوانا ورمزا.

وأضاف: "شعبنا يرسل اليوم رسالة واضحة مفادها أن هذه الأرض أرضنا، وأن هذا الاحتلال سيهزم لأن الشعب الفلسطيني سيستمر في نضاله حتى نيل حريته وكرامته".

يذكر أن هذه الفعالية تأتي بالتزامن مع فعاليات في مختلف محافظات الوطن تنديدا بممارسات الاحتلال وانتهاكات المستوطنين.

#طوباس #الاحتلال

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