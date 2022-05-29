د.عليان: معركة المسجد الأقصى تُؤكد فشل العدو في اخضاعه وفرض سيادته عليه

غزة / سما /

أكد الدكتور جميل عليان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأحد 29/5/2022، أن المعركة التي تدور في المسجد الأقصى، تُؤكد بشكل جلي أن العدو لازال منذ 55 عاماً يحاول احتلال القدس، وفرض سيادته عليها، وأنه حتى اللحظة فشل في الاخضاع والسيادة.

ويشهد المسجد الأقصى المبارك منذ الصباح الباكر، توتراً كبيراً على خلفية اقتحام المستوطنين وقوات الاحتلال للمسجد الأقصى استعداداً لمسيرة الأعلام المنوي تنظيمها عصر اليوم، وقد تنذر بتصعيد الأوضاع.

وشدد عليان، أن هذا الاستنفار الفلسطيني الواسع وهذا الاصطفاف العربي والاسلامي حول القدس، تؤكد انتصار الفلسطينيين وسيف القدس في فرض معادلة جديدة حول القدس لن تُلغيها عمليات تدنيس واقتحامات المستوطنين وهذه الالاف من الشرطة الصهيونية.

واعتبر أن هذه الروح التي تسري في شعبنا وامتنا تجاه قضيتها المركزية فلسطين تؤكد بشكل قاطع فشل كل المحاولات التسوية والتطبيعية مع هذا العدو الصهيوني.

وبين، أن القدس والأقصى ترسمان الآن معادلة جديدة، إما مع الأقصى وفلسطين لتؤكد على عروبتك واسلامك، وما دون ذلك يصبح عدواً للأمة وتاريخها ومصالحها.

وأكد عليان، أن الجرائم صهيونية في الأقصى تمثل صب الزيت على كتلة النار التي تزداد قوة واتساعا وأن معركة السيادة على القدس والأقصى اليوم ستفرز أدوات جديدة للمقاومة وتستنفر أطراف عربية وإسلامية كثيرة لهذه المعركة.

وشدد على أن الأقصى خرج عن دائرة السيطرة منذ انتفاضة الأقصى 2000 وانتفاضة القدس 2015.