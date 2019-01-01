قائد ليفربول : من الصعب تفسير تلك الهزيمة أمام ريال مدريد

وكالات / سما /

أبدى جوردان هندرسون لاعب وسط ليفربول وقائده حزنه بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يوم أمس في ستاد دي فرانس.

ووجد نجم الليفر صعوبة في شرح تلك الهزيمة وذلك في حديثه إلى وسائل الإعلام بعد المباراة حيث قال : “نشعر بخيبة أمل، ليس لديّ الكثير لأقوله فقد لعبنا بشكلٍ جيد لكننا لم ننجح في التسجيل”.

واستطرد: “من الصعب شرح وتفسير هذه الهزيمة في الوقت الحالي ومن الصعب الحديث ولكننا خلقنا عدة فرص سانحة أمام مرمى ريال مدريد”.

وواصل اللاعب الإنجليزي الدولي : “لقد هاجمنا الريال وكنّا خطيرين ولكننا لم نسجل، وهذه هي كرة القدم.. وأحيانا يحدث مثل هذا..لكن علينا الآن أن نغلق تلك الصفحة ونبدأ في الاستعداد للموسم الجديد”.

وسبق لجوردان هندرسون صاحب الـ 31 عاماً أن حقق لقب دوري الأبطال عام 2019 مع فريق يورجين كلوب بالإضافة إلى الفوز بلقب الدوري الإنجليزي في العام الذي يليه.