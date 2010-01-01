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مورينيو يهنئ ريال مدريد بتتويجه بدوري الأبطال برسالة عاطفية

الأحد 29 مايو 2022 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
مورينيو يهنئ ريال مدريد بتتويجه بدوري الأبطال برسالة عاطفية



وكالات / سما /

خصص البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد الإسباني السابق وروما الإيطالي الحالي بعض الكلمات العاطفية للمرينجي بعد تتويجه مساء أمس السبت بلقب دوري أبطال أوروبا.

وتوّج ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه بعد تفوقه على ليفربول الإنجليزي بهدفٍ نظيف.

وتولى جوزيه مورينيو مسؤولية تدريب ريال مدريد في الفترة ما بين عامي 2010 و2013، وتوج معه بلقب الدوري الإسباني مرة، وبكأس ملك إسبانيا مرة، وبالسوبر الإسباني مرة، ولكنه لم يتمكن من الفوز بدوري الأبطال.

وبالرغم من أن رسالة تهنئة مورينيو للنادي الأبيض لم يلاحظها أحد لأنها كانت على إحدى منشورات ريال مدريد بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، ولكنها كانت تدل على حب المدرب البرتغالي للنادي الملكي.

وردّ جوزيه مورينيو على إحدى منشورات ريال مدريد على إنستجرام قائلاً “ريال مدريد العظيم، رئيس عظيم، كارلو عظيم”.

الجدير بالذكر أن جوزيه مورينيو نجح في التتويج مع روما بلقب أوروبي هذا الموسم، بالفوز ببطولة دوري المؤتمر.

#مورينيو #دوري أبطال أوروبا #ريال مدريد #ليفربول

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