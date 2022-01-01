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بيريز يفتح النار على مبابي بعد تتويج ريال مدريد

الأحد 29 مايو 2022 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيريز يفتح النار على مبابي بعد تتويج ريال مدريد



وكالات / سما /

فتح فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، النار على كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، وذلك بعد تتويج الميرنجي بلقب دوري أبطال أوروبا.

وجاء حديث بيريز بعد فوز الريال بدوري الأبطال على حساب ليفربول في باريس، وذلك بعد أيام قليلة من تفضيل مبابي توقيع عقدٍ جديد مع الباريسيين ليقطع الطريق أمام إمكانية انتقاله للملكي.

وقال بيريز، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”مبابي؟ ريال مدريد سيُواصل دائماً العمل على التعاقد مع أفضل اللاعبين، ولكن مبابي أصبح منسياً بالفعل”.

وتابع رئيس الميرنجي حديثه بالقول :”لا شيء حدث، ريال مدريد قدم موسماً مثالياً، والمسألة أصبحت منسية، اليوم لايوجد مبابي هُناك احتفال بريال مدريد”.

وأضاف :”موسمنا كان رائعاً في العموم، واجهنا كل الفرق الصعبة، وتغلبنا عليهم فريقاً تلو الآخر، هذا فوز مُستحق بدوري الأبطال، وثمرة عمل اللاعبين والمُدرب والجمهور، وخٌضنا مُباريات ليس من السهولة أن تُنسى”.

وأكمل بيريز قائلاً :”نملك لاعبين جيدين جداً، مثل كريم بنزيما وفينيسيوس ورودريجو، الدفاع جيد جداً وكذلك الحارس”.

وأشاد بيريز بحارسه كورتوا، وقال عنه :”هو الحارس الأفضل في العالم، ولهذا السبب قُمنا بالتعاقد معه، هو مُشجع لريال مدريد، وأنشيلوتي كان مُحقاً حينما قال إن الفارق بين ريال مدريد والآخرين يكمن في كون لاعبيه مُشجعين له (مدريديين)”.

#ريال مدريد #بيريز #مبابي

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