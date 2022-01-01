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فينيسيوس: ما حدث لا يمكن شرحه على الإطلاق

الأحد 29 مايو 2022 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
فينيسيوس: ما حدث لا يمكن شرحه على الإطلاق



وكالات / سما /

عبر المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح فريق ريال مدريد الإسباني، عن بالغ سعادته بنجاحه في مساعدة فريقه على الفوز بلقب دوري ابطال أوروبا للمرة الرابعة عشر في تاريخ النادي.

وتوج ريال مدريد بلقب دوري الأبطال بالفوز بهدف دون رد، في نهائي باريس، بفضل الهدف الذي سجله فينيسيوس في الشوط الثاني من المباراة.

وقال فينيسيوس في تصريحات صحفية عقب اللقاء” حقاً ما حدث لا يمكن شرحه، أعيش لحظات رائعة لا أجد الكلمات لوصفها، اليوم لعبت أول مباراة نهائية لي في دوري الابطال ونجحت في تسجيل هدفاً”.

وأضاف الجناح البرازيلي “الآن أريد الاستمتاع باللحظة بعد موسم شديد الصعوبة، لكنه تكلل بالنجاح الكبير، هذا النادي وهؤلاء اللاعبين لديهم شيء خاص، لا أعرف ماذا أقول لكني أرغب فقط في الاستمتاع بما حققناه”.

واستطرد فيني” فزنا عدة مباريات بالريمونتادا، عدد كبير من المباريات المثيرة، وأعتقد أن الجمهور استمتع أيضاً بهذه المباريات، وأهدي هذا الفوز للاعبين ولعائلتي، وللنادي الذي فعل كل شيء من أجلنا”

#فينيسيوس #ريال مدريد

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