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الاعلام العبري: بدء مسيرة الاعلام في اللد بحراسة مشددة من قبل جيش الاحتلال

الأحد 29 مايو 2022 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام العبري: بدء مسيرة الاعلام في اللد بحراسة مشددة من قبل جيش الاحتلال



القدس المحتلة / سما /

 بدأت مسيرة الاعلام الاسرائيلية في مدينة اللد ظهر اليوم الأحد، في الداخل المحتل بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال.

وتأتي المسيرة تزامنا مع مسيرة الأعلام المقررة في مدينة القدس اليوم الساعة الرابعة مساء.

وكان حذر أهالي اللد أنهم لن يسمحوا بمرور المسيرة في أحيائهم، محذرين من تكرار مشاهد هبة الكرامة التي حدثت في مايو/ أيار العام المنصرم، والتي كانت نتيجة لاستفزازات المستوطنين.

وحملت اللجنة الشعبية في اللد بلدية الاحتلال في المدينة، المسؤولية الكاملة والنتائج المترتبة على مسيرة المستوطنين الاستفزازية، وقالت في بيان لها: "سنقف بالمرصاد في وجه كل من يهدد وجودنا أو يسعى إلى الاعتداء علينا وعلى مقدساتنا وأملاكنا".

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